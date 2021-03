西甲｜穆沙迪比利操練低血壓暈倒數分鐘  送院檢查無大礙 (12:15)

穆沙迪比利兩個月前才由法甲球隊里昂外借至馬體會,因落選今期法國隊大軍,他續留西班牙訓練。影片顯示他拉筋熱身時,突失去知覺,身體向後倒下,仰卧在草地上。有戴口罩的職員隨即入場檢查,後衛荷西基文尼斯等球員,走到駐場的救護車取出擔架,幸迪比利此時已恢復意識被扶起,之後能自行登上救護車。

會方其後引述檢查結果,稱迪比利只是血壓過低,沒交代可能成因,而迪比利自行駕車離開醫院。

