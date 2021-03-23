世盃外︱伯利茲隊巴遭黑幫持搶攔截 作客海地驚險抵酒店（有片） (21:08)

伯利茲隊球員今晨（23日）上載影片，顯示隊巴被數名黑布蒙頭的人持槍攔下，未幾便有一幫人駕電單車趕到，與護送隊巴的警員交涉，影片此時終結。伯利茲後衛Ian Gaynair向傳媒稱：「他們曾將槍指向警員，以及嘗試拍片的隊友，我以為他們還要登上隊巴。」球隊其後在社交網表示，球員已安全抵達酒店。

伯利茲足總向國際足協及中北美洲及加勒比海足總表達不滿，批評海地局勢不穩，仍要求賽事如期在該國舉行。Gaynair亦稱球隊擔憂安全，不敢離開酒店操練，促請比賽延期。伯利茲隊現時世界排名第172位，球員主要效力本地聯賽或英美低組別球會；世界排名第84的海地則徵召不少歐洲及美職外流兵。

世界盃歐洲區及中北美加區外圍賽本周展開，去年開展的南美洲區外圍賽因疫情延期兩輪，亞洲區外圍賽今期亦只得日本隊對蒙古隊等3場比賽如期，非洲則續上演非洲國家盃外圍賽。

其他報道：世盃外｜伊巴謙為暫別兒子灑淚 抵瑞典備戰笑稱變得謙卑

其他報道：NBA｜禾爾爆發領火箭終止20連敗 主帥賽前獲同行力撐感觸灑淚