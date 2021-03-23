港超︱女球證羅碧芝向足總投訴愉園將帥 稱林衍廷言論涉性騷擾 (19:21)

香港足球總會主席貝鈞奇確認，昨午收到羅碧芝的投訴信。愉園球員林衍廷在周日賽事完場後向羅碧芝激動投訴而被罰紅牌，據悉球證報告稱該言語涉侮辱性，羅碧芝在投訴信認為屬嚴重的性騷擾行為，並將去信平機會投訴。羅碧芝在今季港超至今擔任兩場主球證，另一場為去年11月28日晉峰對飛馬。

愉園主教練鮑家耀在當日賽後，炮轟執法該仗的主球證羅碧芝體能未能跟上男子比賽節奏，並稱「求足總唔好再派女球證來」，球會昨（22日）發聲明稱，球會領導層及主教練就事件向受影響人士及外界致歉，認同有關言論措辭不恰當及不必要，會深切反省避免同類事件再次發生，並召開會議提醒職球員注意言論。愉園今日表示，先待足總內部聆訊結果再作處理，若指控屬實會內部紀律處分涉事球員。

足總紀律委員會預定下月6日舉行的會議，將處理本月10至21日期間本地賽事的紅、黃牌判決，包括21日舉行的飛馬對愉園相關判決，料會一併處理羅碧芝去信投訴事宜。至於本月14日理文對冠忠南區，理文球員余煒廉疑涉種族歧視言語辱罵南區日籍前鋒佐佐木周，足總稱暫未收到球會投訴。理文早前稱會內部處分涉事球員，余煒廉在周日對標準流浪一仗未列大軍名單，只隨隊在觀眾席觀戰。

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