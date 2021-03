NBA｜禾爾爆發領火箭終止20連敗 主帥賽前獲同行力撐感觸灑淚 (12:37)

火箭自上月5日擊敗灰熊後未再贏波,但近仗在中鋒基斯頓活特復出後有復蘇跡象。活特、禾爾等5名正選都得分上雙,4名後備亦合共攻入25分。即使雲維列特助速龍完第3節前追至兩分差距,但客隊第4節21射僅5中得13分,火箭終贏117:99。

豐田中心內的火箭球迷在完場時站立拍掌,球員亦互相擁抱。昨日在記者會落淚的主教練史堤芬史拉施,表示賽前收到李華士、卡爾等多名同行的支持,認為球員終可為隊史紀錄終結而釋懷。至於結束在NBA史長並列第9長的連敗走勢後,火箭亦將聯盟現時最差走勢讓予九連敗的速龍。

相關報道:NBA︱為籃網演地標戰 格芬相隔逾年首入樽 火箭20連敗主帥落淚

另外,洛杉磯湖人傳奇比羅因病在家中離世,享年86歲。這名1958年新秀狀元,球員時代曾11次打入明星賽,1962年創下的總決賽單場最高得分紀錄仍保持至今。他之後曾任新奧爾良爵士(現猶他爵士)教練,之後擔任洛杉磯快艇總監長達22年,於2008年正式退休。

快艇今日亦憑最後3分10秒打出14:3攻勢,主場119:110反勝阿特蘭大鷹隊。密爾沃基公鹿主將「字母哥」安迪度高安普膝部不適缺陣,但球隊仍主場以140:113大勝印第安那溜馬,取得七連勝。聯盟一哥爵士亦以120:95,作客擊敗芝加哥公牛。

其他報道:德甲︱沙比阿朗素落實今夏接掌慕遜加柏

#Rockets fans with a standing ovation for their team. Houston snaps their 20 game losing streak. Even Kevin Porter Jr. was hyping up the crowd. pic.twitter.com/F6o2LHUNYA— Alykhan Bijani (@Rockets_Insider) March 23, 2021