NBA｜禾爾爆發領火箭終止20連敗 主帥賽前獲同行力撐感觸灑淚 (12:37)

火箭自上月5日擊敗灰熊後未再贏波，但近仗在中鋒基斯頓活特復出後有復蘇跡象。活特、禾爾等5名正選都得分上雙，4名後備亦合共攻入25分。即使雲維列特助速龍完第3節前追至兩分差距，但客隊第4節21射僅5中得13分，火箭終贏117：99。

豐田中心內的火箭球迷在完場時站立拍掌，球員亦互相擁抱。昨日在記者會落淚的主教練史堤芬史拉施，表示賽前收到李華士、卡爾等多名同行的支持，認為球員終可為隊史紀錄終結而釋懷。至於結束在NBA史長並列第9長的連敗走勢後，火箭亦將聯盟現時最差走勢讓予九連敗的速龍。

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另外，洛杉磯湖人傳奇比羅因病在家中離世，享年86歲。這名1958年新秀狀元，球員時代曾11次打入明星賽，1962年創下的總決賽單場最高得分紀錄仍保持至今。他之後曾任新奧爾良爵士（現猶他爵士）教練，之後擔任洛杉磯快艇總監長達22年，於2008年正式退休。

快艇今日亦憑最後3分10秒打出14：3攻勢，主場119：110反勝阿特蘭大鷹隊。密爾沃基公鹿主將「字母哥」安迪度高安普膝部不適缺陣，但球隊仍主場以140：113大勝印第安那溜馬，取得七連勝。聯盟一哥爵士亦以120：95，作客擊敗芝加哥公牛。

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