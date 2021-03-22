港超︱主教練批女球證體能惹抨擊 愉園今發聲明道歉 (20:46)

愉園今傍晚在facebook發文，指球會高層與鮑家耀討論後，俱認同有關言論措辭不恰當，「即使有關言論為回應裁判執法表現，而非針對任何群體，亦屬不必要」，球會領導層與鮑家耀就事件向受影響人士及外界致歉，將在管理工作上深切反省，避免同類事件再發生，並會召開球隊會議提醒職球員注意言論及行為。羅碧芝在今季港超，至今擔任兩場主球證及5場第四旁證。

另外，足總過去兩日各有2場女子甲組及男子丙組聯賽，因兩邊龍門框高度不一而腰斬賽事，分別為上周六在青衣東北公園舉行的傑志對愉園、大聯盟足球學院對沙田，以及昨在蒲崗村道公園2號人造草球場舉行，丙組的駿達對和富社企、以及蘭斯貝利對晨曦。足總事後確認，足總場監發現龍門框架出現問題，已即時通知球場職員處理，經球場職員跟進後，由於龍門框架不能即日內修復，最後球證以安全及不合乎規格為由宣布腰斬賽事。

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