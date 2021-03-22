西甲︱美斯助巴塞大勝兼達上陣里程碑 迪甘斯指施丹明年將接手法國隊 (19:32)

美斯自踏入2021年後在西甲表現大爆發，上陣12場攻入16球及交出7次助攻，參與23個入球，亦是今年歐洲五大聯賽創造最多入球的球員，比拜仁慕尼黑中鋒羅拔利雲度夫斯基還要多3球。這名33歲阿根廷隊球星除了以23球領先西甲射手榜，今仗亦是他第768次為巴塞隆拿上陣，正式超越沙維成隊史上上陣次數最多球員。

巴塞最終憑美斯梅開二度，加上比賽當日30歲生日的基沙文、奧士文尼迪比利各建一功，以及美國隊右閘達斯梅開二度，終大勝一場，取得5連勝及作客9連勝，得62分以2分超越宿敵皇家馬德里升次席，落後榜首馬體會4分。前日58歲生日的巴塞主朗朗奴高文笑言，今年生日願望是希望麾下在月底國際賽後，能夠保持健康歸隊。馬體會則由射手蘇亞雷斯在下半場攻入全場唯一入球，兼其職業生涯第500球，加上門將奧比歷在完場前撲出12碼，主場以1：0小勝艾拉維斯。

此外，法國隊將於周四展開世界盃衛冕之旅，出戰3場世盃歐洲區外圍賽，分別主場對烏克蘭隊、作客哈薩克隊及波斯尼亞隊。主帥迪甘斯近日接受訪問時透露，自己如無意外在2022年世盃後約滿離隊，國家隊主帥一職很大機會由另一法國名宿、現時皇馬主帥施丹繼承。巧合地，施丹在皇馬合約也是在明年到期。迪甘斯說：「施丹執教履歷非常成功，令他得到很多信任去帶領法國隊，而且他是法軍傳奇，相信終有一天他會接任我的位置。」至於由皇馬名宿兼前隊長魯爾執教的皇馬B隊，昨在西乙B聯賽以1：1逼和榜首的聖巴斯蒂安後，取得西乙附加賽席位。

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