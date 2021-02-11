英超｜阿仙奴連入3球逼和韋斯咸　熱刺輕取維拉　摩帥讚球員態度不可思議 (18:08)

韋斯咸的曼聯借將中場連格續勇，是役於15分鐘射入世界波。他兩分鐘後快開罰球予翼鋒查洛保雲射入，加上另一隊友中場湯馬士蘇錫克在32分鐘，獲前鋒米查利安東尼奧助攻，助「鎚仔幫」以3：0遙領。惟蘇錫克及隊友守將奇治戴臣，其後於38和61分鐘擺烏龍，阿仙奴前鋒拿卡錫迪更在82分鐘，接應尼高拉斯比比傳中頂入扳平3：3完場。

阿仙奴領隊阿迪達回應球隊上、下半場表現判若兩隊道：「己隊上半場表現令人非常失望，第2和3個失球是不能接受的。我期望球隊有下半場的演出。我們本可入6或7球。」

熱刺作客維拉一役，客軍翼鋒盧卡斯莫拉先在29分鐘助攻前鋒卡路士雲尼斯奧斯。68分鐘，熱刺箭頭哈利卡尼博得12碼，他親自操刀令熱刺淨勝兩球而回，亦終止在英超和歐霸連續敗走阿仙奴及薩格勒布戴拿模的頹勢，上仗痛斥麾下的主帥摩連奴說：「很好的賽果。這需歸功於球員不可思議的態度和努力。這並非戰術問題，而是態度。」摩帥賽後被紐卡素的布魯士「趕過」，成為下個英超被炒領隊次熱。此外，韓國足總今日宣布，熱刺前鋒孫興慜將無緣周四作客友賽日本隊。他因腿筋受傷已錯過過去兩場熱刺比賽。

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