NBA︱為籃網演地標戰 格芬相隔逾年首入樽 火箭20連敗主帥落淚 (18:52)

近年在活塞鬱鬱不得志的比歷克格芬，早前在該會決意重建下離隊，終以自由身轉投今屆力爭總冠軍的籃網。早前有傷在身的他，今終以後備身分迎來地標戰，上陣15分鐘的他雖僅得兩分，但唯一入球來自入樽，是他逾1年來首於比賽以入樽取分，似反擊外界近期指他難在比賽再入樽的質疑。而球隊是役面對有韋斯特布克取「三雙」的巫師，仍在夏登及艾榮合取54分的帶領下，主場以7分距離力克對手，以29勝14負續居東岸次席，落後今日贏波的費城76人1場勝差。後者今作客以101：100險勝紐約人。

至於火箭今迎戰同樣重建中的雷霆，終以112：114僅負，吞下20連敗，續刷新隊史最長連敗紀錄。賽後主帥史拉施更一度為此落淚，並表示：「我們當刻並沒有選擇，只能努力從比賽中成長和求進。」而他亦疑不滿陣中球星禾爾未跟計劃起手，導致最後一擊射3分球不入，他坦言「攻勢應在擋切後完成」。

另外，西岸「二哥」鳳凰城太陽今於主場大勝有勒邦占士及安東尼戴維斯同告缺陣的洛杉磯湖人。是役貢獻「三雙」的太陽球星「CP3」基斯保羅，生涯總助攻突破1萬，成為聯盟史上第6名達此里程碑的球員。

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