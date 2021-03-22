英足盃8強︱曼聯疲兵輪換不敵李斯特城出局 本土賽作客29場不敗告終 (16:50)

曼聯上周五作客意大利出戰歐霸16強，僅3天後再度出戰，正選相比上仗作出5個變動，包括收起主將般奴費南迪斯及拉舒福特，由上仗復出建功的保羅普巴領軍，中前場由傷癒的雲迪碧克及安東尼馬迪爾，聯同格連活特攻堅。主場出擊的李斯特城在24分鐘先開紀錄，近期大勇的伊恩拿祖把握費特洛迪古斯的回傳嚴重失誤，截球後推過門將甸恩軒達臣射成1：0。曼聯於完半場前7分鐘由格連活特扳平。李城在換邊後7分鐘由泰利文斯建功再領先，曼聯領隊蘇斯克查在落後下，於64分鐘一口氣換入般奴費南迪斯、勞基梳爾、麥湯米尼及卡雲尼4名主將，力圖扭轉敗局，但伊恩拿祖於78分鐘再入一球，接應罰球頭槌頂成3：1奠定勝局，攻入其本月出戰4仗的第7個入球，協助「狐狸」自1982年來首度晉身足總盃4強，經抽籤後將對修咸頓，另一場戲碼是車路士大戰曼城，兩場4強將於下月17日及18日在溫布萊球場舉行。

曼聯對上一次本土賽事作客落敗，已是一年前1月聯賽作客利物浦，在足總盃出局及英超被榜首曼城拋離下，今季或只餘晉級8強的歐霸盃可爭。賽後被問到有否後悔輪換陣容時，蘇斯克查則歸咎只是麾下參賽頻繁所致，如提及主力般奴在上周歐霸賽事已消耗很多體力，強調球員也是普通人：「球員今仗像未能擦出應有的火花和活力，但這是可以理解，他們過去數月每隔3日就要踢一場比賽，為賽程疲於奔命，有這樣表現已不錯，但需要克服這個問題，才有望向更高水平邁進。現在我們放眼在今季餘下賽事，希望在聯賽繼續向前，在歐霸走得更遠。」

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