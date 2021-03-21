港超｜理文悶和流浪失分 遭飛馬趕過跌至第4 晉峰首締兩連捷 (20:40)

賽前排第3的理文於將軍澳運動場迎流浪，新兵前鋒洛迪古斯續列後備，半場入替後博得12碼，但隊友沙普夫宴客，終被有奧利斯連番「神救」的流浪以0：0逼和，各得一分；後備門將高俊完場前在後備席被罰紅牌。理文6輪得9分，未能收窄與傑志和東方龍獅的差距。

早場的飛馬今季首次在元朗大球場主場出擊，吸引過千球迷觀戰，共1680人入場。達施華於17分鐘左路起腳，被客軍門將屠俊翹擋出，再由山度士補射得手，助飛馬早段領先，終以1：0擊退愉園重返勝軌，賽後以10分壓過理文升上第3，落後次席的東方龍獅兩分。

而「快活谷」守將林衍廷賽後向球證投訴過激，隊友勸止不果，他終領紅被逐。主帥鮑家耀賽後批評國際女球證羅碧芝未能跟上比賽節奏，表示希望足總不要再安排女球證執法愉園賽事。

至於升班馬晉峰憑西班牙籍外援卡爾特納下半場射入極刑，以1：0小勝克南區，於港超首奪兩連勝，以6分升上第6；聯賽重啟後4輪全敗的南區跌至榜尾，和尾二的愉園同得4分。

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