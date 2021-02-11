NBA｜占士拗柴無限期休戰 社交網剖白認身心受創 恐長唞3個月 (18:15)

占士在第2節與所羅門希爾一次爭持，疑被絆倒跌在地上慘叫，一直緊抱右腳。賽後兩小時，湖人宣布這名36歲球星無限期休戰，《ESPN》稱他右足踝受傷，正等待磁力共振結果，估計要養傷6周至3個月。占士近月因「一眉」安東尼戴維斯養傷，一直肩負帶領球隊的重任，他在社交網稱：「對我和隊友來說，沒有事比要養傷更憤怒和傷心，我身心都受傷了。我會馬上展開復康，回來時表現會一如以往。」

隊友古斯馬稱，從沒見過占士慘叫，至於所羅門希爾被指是罪魁禍首，社交網遭網民洗版痛罵，他效力的鷹隊最終以99：94作客取勝，終止湖人四連勝。一眉仍要休息1至3周，暫列西岸第3位的湖人常規賽陷入困境。

占士賽前表示，自己值得多於4項最有價值球員（MVP）頭銜，今季理應獲獎，但如今或因長唞而被剔出名單。他與費城76人中鋒安必特原本是常規賽MVP熱門，但二人齊齊受傷，丹佛金塊的約基治成為大熱。

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