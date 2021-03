NBA｜占士拗柴無限期休戰 社交網剖白認身心受創 恐長唞3個月 (18:15)

占士在第2節與所羅門希爾一次爭持,疑被絆倒跌在地上慘叫,一直緊抱右腳。賽後兩小時,湖人宣布這名36歲球星無限期休戰,《ESPN》稱他右足踝受傷,正等待磁力共振結果,估計要養傷6周至3個月。占士近月因「一眉」安東尼戴維斯養傷,一直肩負帶領球隊的重任,他在社交網稱:「對我和隊友來說,沒有事比要養傷更憤怒和傷心,我身心都受傷了。我會馬上展開復康,回來時表現會一如以往。」

隊友古斯馬稱,從沒見過占士慘叫,至於所羅門希爾被指是罪魁禍首,社交網遭網民洗版痛罵,他效力的鷹隊最終以99:94作客取勝,終止湖人四連勝。一眉仍要休息1至3周,暫列西岸第3位的湖人常規賽陷入困境。

占士賽前表示,自己值得多於4項最有價值球員(MVP)頭銜,今季理應獲獎,但如今或因長唞而被剔出名單。他與費城76人中鋒安必特原本是常規賽MVP熱門,但二人齊齊受傷,丹佛金塊的約基治成為大熱。

其他報道:奧運達標賽|港飛魚疫下閉門復賽 卓銘浩拔頭籌破800自香港紀錄

其他報道:田徑|跳遠王子陳銘泰全程助跑封王 呂麗瑤轉戰200米跑創PB

Nothing angers and saddens me more than not being available to and for my teammates! I’m hurt inside and out right now. 🤦🏾‍♂️. The road back from recovery begins now. Back soon like I never left. #ThekidfromAKRON🤴🏾— LeBron James (@KingJames) March 21, 2021