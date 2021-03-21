奧運達標賽｜卓銘浩再破港績兼達B標 下月衝A標冀代杜敬謙圓夢 (19:31)

香港游泳奧運計時賽於香港體育學院閉門舉行，上午已破800米自由泳香港紀錄兼B標的卓銘浩，下午乘勇於200米自由泳做出1分48.46秒，改寫黃鍇威保持近10年的香港紀錄，並再達東奧B標，時間距直入東奧的A標只慢1.44秒。爭取首度入奧的卓銘浩稱，賽前沒預期可游進1分49秒，觸池時看到成績「呆咗」，亦增添信心下月在長池計時賽爭取直入東奧；他今仗成績料可進佔B標排名前90。

卓銘浩於2019年轉為全職訓練，早前已達400米自由泳東奧B標，這名18歲小將稱：「相比拿着3個B標，更想達一項A標確保出戰東奧，亦能鬆一口氣。」前天為杜敬謙逝世兩周年，卓銘浩表示將今日佳績送給對方，以及昨天生日的教練。

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另一男隊小將、本周五才滿17歲的衛恆恩（Peter Harry Whittington）亦帶來驚喜，他今午在400米混合泳游出4分26.78秒，打破奧運前港將方力申保持21年的香港紀錄。衛恆恩2019年為港隊征戰全國青年運動會，同年以4分32.42秒首破400米混合泳港青紀錄。

女隊星將何詩蓓下午轉戰100米自由泳，以53.34秒首名觸池，距自己保持的香港紀錄僅慢0.04秒。隊友譚凱琳亦游出55.70秒，達奧運B標。

港隊今日焦點成績 （紅字為新達標）

卓銘浩 男子200米自由泳 1分48.46秒（香港紀錄/奧運B標）

男子800米自由泳 8分03.41秒（香港紀錄/奧運B標）

衛恆恩 男子400米混合泳 4分26.78秒（香港紀錄）

何甄陶 男子50米自由泳 22.53秒（奧運B標）

何詩蓓 女子100米自由泳 53.34秒（奧運A標）

女子200米自由泳 1分55.81秒（奧運A標）

譚凱琳 女子100米自由泳 55.70秒（奧運B標）

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