意甲︱獲球員工會票選上季最佳 C朗保證今季戰鬥到底 (21:05)

C朗上季意甲攻入31球，在射手榜只屈居拉素前鋒恩莫比利之下，二人與戴巴拿合組球員票選的攻擊線。第5位的羅馬榜上無名，但第6的AC米蘭，卻與另外3支前四球隊國際米蘭、拉素及阿特蘭大各有兩人入選。阿特蘭大主帥加斯柏連尼榮膺最佳教練。

C朗今日發文感謝球會幕後職員去年的努力，對於祖雲達斯今季暫時只排意甲第3，十連霸成疑，他寫道：「我保證今季能戰鬥到最後一天，我們還有值得慶賀的地方。」祖雲明晚迎戰近11場不勝的賓尼雲圖，賽前公布中場賓坦古亞已戰勝新冠病毒，可是役候命。

意大利球員工會上屆最佳陣容：

門將：基安盧基當拿隆馬（AC米蘭）

後衛：魯賓高辛斯（阿特蘭大）、迪維積（國際米蘭）、邦路斯（祖雲達斯）、迪奧靴南迪斯（AC米蘭）

中場：路爾斯阿拔圖（拉素）、尼高路巴列拿（國際米蘭）、艾真度高美斯（阿特蘭大）

前鋒：基斯坦奴朗拿度（祖雲達斯）、恩莫比尼（拉素）、保羅戴巴拿（祖雲達斯）

教練：加斯柏連尼（阿特蘭大）

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