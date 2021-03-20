田徑｜楊文蔚養傷兩年終復出 寓賽於操不敵兩師妹 盼5月齊跳出佳績 (15:14)

楊文蔚於2019年5月右腳阿基里斯筋腱撕裂，手術康復後亦遇上疫情，近兩年沒有比賽。今日在小西灣運動場，她在1.55、1.59及1.62米均一跳過關，但1.65米三跳失敗，未平3步起跳的PB，只得第6。這名26歲港隊代表笑說，這是「有史以來最重一次比賽，之後還要減重」，闊別賽場23個月，她稱試下比賽感覺，有少許緊張，但總算交到功課。

楊文蔚稱舉重，衝刺跑等訓練，已接近受傷前的水平，現時訓練以5步起跳技術為主，預計5月香港錦標賽才試全程起跳，不過今次比賽，有另外兩名師妹帶給她信心：「看到兩個師妹做PB，證明我們練習的方向正確，希望慢慢到5月香港錦標賽，可以一齊拉高香港紀錄。」楊文蔚現以1.88米保有香港紀錄，料年底會參加全運會，提到出外比賽時，她表示接種新冠病毒疫苗 會是各地出入境要求的趨勢，無可避免需要打針。

今日奪金的鄧伊程則跳出1.77米，較自己個人最佳高4厘米，即使挑戰成功後抱頭歡笑，但賽後表示預期越過1.80米。她去年成為全職運動員，與楊文蔚在體育學院宿舍同房，一同訓練。創下PB的關鍵，她認為是休息時間比兼職時更多，有時可每日練兩課：「之前搭車（往體院）較花時間，現在落樓就有得練，可以瞓晏點……zoom上堂亦方便很多。」

其餘項目方面，男子1萬米香港紀錄保持者黃尹雋因傷棄賽，師弟謝俊賢以32分26.3秒贏出。石錦程以10.63秒膺百米男飛人，而林穎彤跑出12.51秒贏出女子100米。

在疫情下，測試賽續閉門上演，徑項隔線起步，每組最多4人出賽，田項運動員需在準備時續戴口罩，傳媒亦只能終點附近的看台範圍工作。賽事明天續在小西灣上演，跳遠紀錄保持者陳銘泰、俞雅欣等將上陣。

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