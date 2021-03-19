港超︱逾三千人入場見證傑東大戰和局收場 「黑山伊巴」再建功 (22:12)

今仗是傑志與東方今季第3次對壘，上月底菁英盃4強東方以一球淘汰傑志，上周三雙方首次在聯賽對決輪到傑志小勝1：0。傑志踢3中堅陣式，續以前韓職名將丹恩奴域伙拍預將安永佳攻堅；東方有前鋒盧卡斯因傷缺陣，翼鋒費蘭度先列後備。

兩軍相隔9日後再對決，上半場雙方呈拉鋸局面，威脅攻門欠奉，東方翼衛李嘉耀在29分鐘射門太正，被傑志門將王振鵬接實，傑志小將畢頓右路起腳，輪到東方門將葉鴻輝飛身撲出，半場互無紀錄。

換邊後漸入戲肉，上仗「東傑戰」為傑志一球奠勝的丹恩奴域，於49分鐘前場搶走東方防中梁振邦的腳下球後，推順在禁區頂放冷箭，地波射破葉鴻輝的十指關，為「藍鳥」先開紀錄，並兩對東方都有入球。東方落後隨即換入費蘭度及黃威加強攻力，終在70分鐘憑艾華頓在右路射入一球世界波扳平，門將王振鵬欲救無從，惟艾華頓完場前傷出需抬擔架離場，雙方最終踢成1：1完場。

今仗有3101人入場，是港超復賽重開觀眾席後入場新高，疫情下首次入場人數突破3000，較上周中「東傑戰」多288人。

傑志賽後7戰13分排榜首，續領先東方一分。東方主教練李志堅表示，球隊多名外援受傷，包括今仗缺陣的前鋒盧卡斯，但強調今季聯賽踢三循環，爭冠仍漫長：「賽前我跟球員說，不用覺得今仗孤注一擲，即使不幸落敗也只差4分，贏波當然最好，但不能太大壓力。」他又對今仗現人龍感高興，希望保持勢頭。傑志總教練朱志光亦指今場非「生死戰」，但賽事緊湊，相信觀眾享受過程：「希望未來不止傑志對東方，其他港超賽事都有多些觀眾，更多人留意本地足球。」

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