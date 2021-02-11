羽毛球︱印尼隊被退全英賽惹不公指控 外交部要求英國介入 球手批賽會不設隔離泡泡 (17:07)

印尼隊出戰全英賽首圈後被退賽，該國體育部長Zainudin Amali昨指控有乘搭同一航班的其他國家選手，續准出戰比賽，「感受到己隊遭受不公平對待」，已要求印尼羽總及外交部交涉。BWF昨晚再發聲明，指土耳其籍女單球手Neslihan Yigit亦乘同一班機抵埗，臨場未能出戰對日將山口茜的比賽。

BWF重申印尼隊與Yigit被強制隔離10天的決定，由英國國民保健署獨立作出。本來與拍檔蘇卡慕奴晉級男雙次圈基迪安，在社交網批評賽會沒有因而修改比賽計劃：「如果有嚴格的英國入境限制，BWF應該設立賽前隔離泡泡，保障球員。」外號「小小兵」的這對男雙，年初亦因蘇卡慕奴染疫，缺席泰國3站世巡賽，球手當時需賽前兩周抵埗隔離。

由於中國、韓國、中華台北、香港等隊都沒派員參加全英賽，在印尼隊退出後，丹麥隊主力安賽龍在網上發文，稱沒有最強球手，比賽不再一樣。他昨晚反勝印度隊球手柏尼夫，今日8強鬥泰國隊的譚馬辛。世界一哥桃田賢斗則撼馬來西亞的李梓嘉。

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