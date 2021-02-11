歐霸｜熱刺反負薩格勒布出局  摩連奴斥球員輕敵不尊重自己  普巴復出奠勝踢AC出局 (12:20)

熱刺在上周首回合主場淨勝兩球，是役正選作7個變動，但正選的迪利阿里、盧卡斯莫拉等只在90分鐘內製造7次攻門，較對手少10次，最終這7人有5個被換走，用盡換人名額。哈利卡尼於完場前及加時都有爭取作客入球的機會，但遭對方門將利華高域飛撲化解。主隊最終憑翼鋒米斯拿夫柯錫連同加時連中三元戲劇反勝，自1970的歐洲盃賽冠軍盃（歐霸及歐洲足協盃前身）後，再度殺入歐洲賽8強。

熱刺排英超第8，落後第4但大勇的車路士6分，與第3的李斯特城有10分之遙，失去歐霸爭標這條進軍下季歐聯的保險線，洛里斯賽後稱：「球會有野心，但球隊反映了現實是怎樣：缺乏根基。球會上下都應承擔這責任。」

摩連奴除向球迷道歉，亦批評麾下輕敵：「對兩隊的比賽態度差距感到失望，己隊不像在踢一場重要的比賽，很抱歉我們沒拿出基本的足球水平，甚至是做人最基本的事，那就是尊重自己的工作及全力以赴。我要向球迷道歉，希望他們能感受到我的想法。生死存亡的一天，現在我們陣亡了。」

首回合失掉作客入球的曼聯，最終在普巴半場入替後3分鐘，攻入全場唯一入球，兩回合計以2：1淘汰AC米蘭。門將甸恩軒達臣三度救出伊巴謙莫域的頭槌，為首回合失球將功補過，名宿史高斯及夏格維斯認為，他把關能比迪基亞更予人信心，值得成為正選。阿仙奴雖主場以0：1不敵希臘的奧林比亞高斯，但總比數仍贏3：2。

另外5支出線8強的球隊，分別是西甲雙雄維拉利爾及格蘭納達，荷甲阿積士、意甲羅馬及捷克甲的布拉格斯拉維亞。

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