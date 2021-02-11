輪椅攀登︱黎志偉挑戰如心廣場共籌得770萬 紀實微電影即將面世 (21:31)

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39歲的黎志偉有「亞洲攀石王」之稱，2005年在世界攀石巡迴賽奪第4，翌年取得生涯最高世界排名第8，2008年亦成為長州包山王，惟2011年不幸遇上車禍致下半身癱瘓。積極面對人生的他，今年1月坐輪椅挑戰攀登樓高319米的如心廣場，苦戰10小時攀登至250米後，因強風無奈退出。

雖未竟全功，但活動背後意義更大，皆因這次挑戰是為香港大學醫學院矯形及創傷外科學系籌款，希望透過機械腳讓脊髓損傷患者「站起來」。而最終有關機構公布，共籌得770萬元善款。

此外，紀錄這次攀登過程的微電影《傲》（英文戲名：Never Settle）亦宣布即將面世，導演陳德誠表示，希望特寫黎志偉及其團隊由籌備到進行挑戰的心路歷程，呈現出攀登者對衝破局限的執著，以及不向命運低頭的傲氣。

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