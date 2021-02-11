港超︱傑東大戰明晚再激鬥 教練球迷信可旺角場掛紅旗 傑志：已售出近千張門票 (20:46)

傑志vs.東方龍獅 周五晚上20：00旺角大球場開賽 票價：$120/$50（特惠）

今季港超自去年底在疫情下重開觀眾席，每場比賽入座率限50%。繼上周東傑大戰創復賽後入場新高，傑志剛於周日對標準流浪在青衣運動場有678人入場，入座率達半於疫下首掛紅旗。港超在疫情前對上一次掛紅旗，是2017年5月6日煞科日，傑志擊敗東方後奪冠，吸引6413人坐滿旺角場。如今疫下旺角場有3332人入場便會高掛紅旗，離上周東傑戰僅差519人。

雖然明晚是兩隊今季第三次交手，但網上預訂門票早已滿額，傑志昨起加推部分門票在賽馬會傑志中心預售，單在中午僅一小時已售出近百張。傑志表示，已預售出近千張門票，明午6時半起球場續售餘下成人及特惠票。

兩隊球迷上周賽事同在界限街看台距離甚近，期間曾發生小衝突。傑志打氣團「界限街藍浪」成員Jacky說，上仗雙方球迷打氣聲互不相讓，熱烈程度已多年未試過：「感覺氣氛甚至好過傑志在主場的亞冠賽事。」他亦料不到球迷賽前牙骹戰可引起討論，有逾2800人入場感鼓舞，但指雙方球迷衝突事在完場後已完結，不希望以此帶動入場人數。東方龍獅今次作客到旺角場，球迷打氣區已申請移至大鐘下的17至19段。打氣團「東方十二人」創辦人之一Matthew表示，大戰當前球迷爭執無可避免，但會適可而止，今次「保持距離」便是盡量避免再次衝突，也相信此役續有一定球迷入場：「身邊多名平時不看本地波的同學，都問我今場賽事如何買飛，反映上仗都成功引起其他球迷關注。」

傑志及東方剛於聯賽同樣和波失分，前者續以1分領先排榜首。傑志總教練朱志光表示，在參賽隊數少及分差不遠，一場聯賽足以由優勢變劣勢：「比賽踢得頻密，球隊休息日子較多已可拉回均勢，再無強弱之分。」他亦有信心今場在旺角可掛紅旗：「從預售門票反應、身邊有不少朋友查詢，加上周末前晚上或可吸引更多觀眾，是有機會掛紅旗，也帶出一個訊息：疫情下仍然有心留意香港足球，若可再一次吸引這麼多人入場，證明本地足球仍然有價值，對從業員都是鼓舞。」軍情方面，陳晉一及蘇沙仍有傷料缺陣。

東方主教練李志堅也稱，從上仗兩隊入場人數已接近限入座率下掛紅旗，相信今仗有機會再接再厲：「比賽多點球迷入場怎樣都是好事，都希望不單是東方對傑志才吸引到球迷，也希望球迷從而再看其他港超隊賽事。」東方中場迪高停賽期滿可復出。

另外，足總宣布港甲、乙及丙的業餘聯賽將於本月底復賽，港乙及丙於周六起重開，港甲則在本月28日起舉行，並指現有賽期不足應付今季餘下賽事，三個級別聯賽由雙循環改為單循環，預定6月內完季及取消升降制，若再因疫情停賽，將取消最終排名。

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