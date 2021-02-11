歐聯16強︱車路士挫馬體會　杜曹破紀錄頭13仗不敗　拜仁破天荒19次入8強 (17:50)

首回合勝出1：0的車路士，此役棄用基奧特，由迪姆華拿掛帥，他在34分鐘助攻薛耶治打開紀錄，亦是這名摩洛哥隊翼鋒自去年10月以來首次建功。81分鐘，馬德里體育會守將史提芬沙域批肘打中車路士後衛魯迪格腹部領紅。車路士於補時3分鐘由一對後備上陣球員炮製另一入球。翼鋒基斯甸普列錫助攻後衛艾馬臣柏美尼得手，令車路士以2：0勝出，總成績淨勝3球，自2014年以來首入8強。

新帥杜曹打破車路士隊史紀錄頭13仗領軍不敗，成績是9勝4和入15球只失2球，他說：「球隊表現非常好，球員非常享受這場戰役。我們為晉級超級飢餓。我肯定沒有球隊願對車路士，我們亦毋懼任何對手。」惟他仍稱需改善反擊能力，並需藉速度來增加空位。

馬體會主帥施蒙尼則提及未開紀錄前，愛將前鋒恩歷克卡拉斯高曾在車路士禁區，被敵衛艾斯派古達攬跌卻不獲判12碼。施帥說：「我並非找出局藉口。我們嘗試施壓，令對手難以進攻，但他們還是成功了。己隊不敵一支表現較佳的球隊。你必須祝賀對手，並重新聚焦西甲。」馬體會暫領前西甲，分別多次席巴塞隆拿及第3的皇家馬德里4分和6分。

拜仁慕尼黑首回合大勝4：1，今仗雖有門將紐亞身體不適缺陣，改由紐布爾代為把關，但仍憑前鋒羅拔利雲度夫斯基及祖普莫亭在上、下半場建功，以2：1挫有中場馬高柏洛路在82分鐘破蛋的拉素，總比數大勝6：2，趕過巴塞隆拿，破紀錄第19次打入8強。

歐聯8強順利誕生，明晚將會抽籤，總計英超球隊最多，分別是車路士、曼城和利物浦，第2是德甲，分別是拜仁及多蒙特，其餘是葡超的波圖、法甲的巴黎聖日耳門和西甲的皇家馬德里，而意甲球隊則自2016年後首次無緣8強，當中以聯賽一哥國際米蘭在分組賽包尾出局最差。

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