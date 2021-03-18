亞冠︱科蘭離港3年再談傑志 期待兩前東家亞冠對碰 望疫後再訪港 (15:55)

科蘭在2018年初加盟港超球會傑志半季，帶領這港超球隊首戰亞冠分組賽，並在主場以1：0擊敗日職球會柏雷素爾，取得隊史亞冠首勝。傑志將相隔3年再戰亞冠分組賽，料6月底至7月初作客泰國征戰，若日職球隊大阪櫻花在附加賽晉級，將於J組與傑志對壘。

科蘭曾先後效力過櫻花及傑志，他期待兩支前東家能夠對碰：「日本球隊可以踢出很好的足球，並不容易應付，但將會很有趣。我仍記得傑志當年在香港大球場做得很好（擊敗日職球隊），希望他們今次也能夠得到理想結果。」

雖效力傑志僅4個月，但科蘭表示很享受與家人在香港的時光，難忘美食和認識不少新朋友：「我仍記得在傑志訓練後，與住在附近的隊友相處一整天。我們贏過3項本地錦標，在亞洲賽贏過日職球隊。希望疫情完結後，我可以有時間再次訪港探望大家。」

另外，現年41歲的科蘭，今日（18日）亦落實出任烏拉圭乙組球會阿特納斯的技術總監一職。他2019年12月起曾執教烏拉圭甲組傳統勁旅彭拿路8個月，之後賦閒至今。

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