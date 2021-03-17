歐聯｜科蘭越洋受訪 信馬體會可扭轉頹勢 點名看好同鄉新星登陸西甲 (22:01)

歐聯16強次回合 車路士vs.馬德里體育會

now643/有線616/656/myTV Super303台 3月18日凌晨4：00開賽

科蘭在球員時代曾效力馬體會及維拉利爾，在兩隊各奪一次歐洲金靴獎，3年前離開港超球隊傑志後掛靴。談及馬體會近6場只得兩勝，他認為季尾比賽較少，較易重整旗鼓。馬體會周四凌晨出戰車路士，爭入歐聯8強，而在西甲仍領先巴塞隆拿4分，兩軍5月初將在魯營球場交手。科蘭覺得屆時倒戈的同鄉蘇亞雷斯或成關鍵，又向年輕射手祖奧菲歷斯投下信心一票：「因為轉會費，每個人都視他為必然正選。他還年輕，比起去年已有明顯進步。」

馬體會近代吸引多名烏拉圭國家隊主力加盟，科蘭以舊隊長高甸及荷西基文尼斯在球會亦一同鎮守後防為例，表示國家隊會因而得益，至於被問及可以登陸西甲及馬體會的人選，科蘭說：「達雲紐尼斯相當有潛力，（在賓菲加）入球同時亦有助攻，可能在馬體會或其他大球會見到他。祖雲達斯的賓坦古亞也是，我看到很多烏拉圭球員都可為馬體會披甲。」

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