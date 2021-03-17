歐聯｜拉莫斯復出建功  皇馬新陣式奏效添板斧  偕曼城齊闖8強 (11:49)

首回合贏1：0的皇馬是役開賽險被阿特蘭大的魯賓高辛斯扳平總比數，要由門將泰拔高圖爾斯擋出對方近射。他們之後把握客軍門將史樸迪路解圍失誤，由賓施馬開紀錄，這名法國隊前鋒成為第5名於歐聯攻入70球的球員。雲尼斯奧斯祖利亞下半場博得12碼，拉莫斯主射中鵠，而即使路爾斯梅利爾末段破網，一度燃起阿特蘭大反勝希望，但馬高阿辛斯奧為皇馬奠定3：1勝局，以總比數4：1晉級。

皇馬上周演練三後衛不果，但今場即使在卡斯米路停賽下，仍以相近陣式迎戰，最終只失一個直射罰球，拉莫斯賽後稱：「我們曾對壓逼對手的方法存疑，但很快已解決，我們這樣主導球賽，他們基本沒有什麼機會。」他於60分鐘射入12碼，一度示意可多踢10分鐘，但仍被艾達米列達奧入替，主帥施丹稱要避免對方過勞再受傷。阿特蘭大則不滿梅利爾一次突破，球證卻鳴笛完半場，職球員起哄。3支意甲球隊先後出局，拉素亦先落後拜仁慕尼黑3球，意甲勢成唯一16強盡墨的主流聯賽。

至於曼城續追歷史性的單季四冠王，兩名中場奇雲迪布尼與根度簡建功，令他們18分鐘已領先兩球，最終兩回合以4：0淘汰慕遜加柏。球隊連續8季各項賽事攻入超過100球，但領隊哥迪奧拿認為球隊防守更關鍵：「我們今屆只曾對波圖失過1球，球隊踏前了一大步，希望保持這種心態。」兵多將廣亦成為哥帥的優勢：「全部球員都健康，才可以每場輪換6、7人，球季相當漫長，我們自10月之後不曾有一整個星期休息。」

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