歐聯｜皇馬迎阿特蘭大爭入8強 夏薩特再傷或需再開刀 (22:09)

皇家馬德里vs.阿特蘭大 now644台、有線601/661台 周三凌晨04：00直播

皇家馬德里首回合大部分時間多打1人下，以1：0打敗阿特蘭大，次回合有主場之利，晉級8強機會相當高，惟他們次回合續缺夏薩特。他日前在西甲主場勝艾爾切後備上陣15分鐘後，會方證實其右腰肌肉受傷，今季第5次掛彩，昨日亦無法練習。

《馬卡報》報道，2019年夏天由車路士加盟皇馬的夏薩特，早於當年11月觸傷左足踝，至2020年3月做手術，但其後他續感傷處不適，為避免痛楚令跑動和移動時需「就住」，從而引發其他部位受傷，他或要再施手術。該報又稱，夏薩特近兩季只為皇馬上陣36次，是其可能已披甲88次的約41%，迄今只為球隊入4球。若他最終再做手術，很有可能無緣6月舉行的歐洲國家盃。

另外，皇馬的沙治奧拉莫斯勢連續兩場擔正，據《馬卡報》報道，這名34歲中堅自2015年5月至今，未嘗在歐聯淘汰賽階段上陣的情况下，球隊被踢出局。他迄今63次出席歐聯淘汰賽，皇馬錄得33勝10和20負。

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