西甲｜美斯起孖領巴塞大勝看齊沙維 連續13季「20+」西甲首人(附精華) (17:35)

美斯於13分鐘接應布斯基斯的傳送後，擺脫敵將攔截於禁區外施左腳射入死角開紀錄。35分鐘，基沙文在禁區外無人看管下遠射拉開比數，打破個人逾1個月入球荒。雖然巴塞被對手於完半場前射入12碼追近比數，但換邊後巴塞續控制戰局，53分鐘由後衛奧斯卡文古沙頂入頭槌，以及美斯於90分鐘的遠射「埋齋」，以4：1大勝侯爾斯卡，聯賽四連勝後27戰得59分，續壓皇家馬德里居次，落後榜首馬德里體育會4分。

是役為美斯歷來第767次代表巴塞出戰，追平沙維的隊史上陣紀錄，今季聯賽已累積攻入21球的他續居神射手榜首，亦成為西甲史上首名連續13季至少攻入20球的球員。

另外，今年6月展開的美洲國家盃賽程出爐，今屆由阿根廷與哥倫比亞合辦，身處A組的東道主阿根廷隊，將在揭幕戰惡鬥近屆宿敵智利隊。今屆賽事原本獲邀的澳洲隊及卡塔爾隊因疫情退賽，只餘10隊下，分組賽由以往的4組減至2組，每組前4名出線8強。

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