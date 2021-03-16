英超｜狼隊再遇恐怖撼頭意外 旁證疑遲舉旗惹禍 祖達倒戈為紅軍搶3分 (16:16)

全場唯一入球於上半場補時1分鐘出現，穆罕默德沙拿禁區頂右路橫傳利物浦隊友沙迪奧文尼，後者再斜傳予左路的迪亞高祖達射門，狼隊門將魯爾柏迪斯奧雖拍到皮球仍入網。紅軍取得3場英超首勝，以29戰得46分升上第6，落後「四哥」車路士5分，4場聯賽不勝的狼隊以29戰得35分排第13位。

柏迪斯奧受傷一幕在末段發生，當時他在禁區出迎阻止沙拿半單刀，頭部被隊友高亞迪的膝部意外撞傷，沙拿的入球終因越位在先被判無效，但旁證事發前並沒舉旗示意沙拿越位，被質疑導致意外發生。

柏迪斯奧受傷後倒地不起，經治理15分鐘後才由擔架抬離場，由副選門將約翰魯迪入替。今次是狼隊今季第2宗球員頭部受傷事件，中鋒魯爾占美尼斯去年11月尾對阿仙奴時，與敵衛大衛雷斯「火星撞地球」後重傷，需即時做頭顱骨手術，近日才復操。

狼隊領隊紐奴賽後為柏迪斯奧報平安：「他是有意識的，記得事發經過，傷勢評估是正面的。不過，頭部若嚴重受傷，總令人憂心。」當被問及旁證沒舉旗示意沙拿越位的問題，紐奴說：「條例是清晰的。旁證當時把旗子垂下，聽哨子聲比賽。」33歲的柏迪斯奧代表葡萄牙隊出賽92次，於2018年由士砵亭轉會狼隊，今季英超29輪入全部擔正。

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