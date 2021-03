港超︱飛馬力戰搶得一分 門將梁興傑撲出辛祖12碼 阻東方返榜首 (22:36)

傑志昨仗悶和標準流浪失分後,東方今晚在旺角大球場擺陣若全取3分,便可重返榜首。惟球隊有周五再鬥傑志的後顧,今仗作多個輪換調動,盧卡斯及林恩許先列後備,飛馬亦有東方借將劉學銘及胡晉銘因未能倒戈,由兩名森巴兵古安奴伙拍基斯扼守中路。

雖防線作多個變動,但飛馬今仗防守穩健,令東方3名鋒將,辛祖、艾華頓及費蘭度於半場都未能製造威脅攻門,半場互無紀錄。東方於換邊後60分鐘博得12碼,古安奴禁區內攔截辛祖射門落地時犯手球,但辛祖主射被飛馬門將梁興傑撲出。東方及後換入盧卡斯及林恩許加強攻力,但多次攻門均被梁興傑救出,辛祖完場前射門又中柱;飛馬亦多次反擊甚具威脅性,完場前達施華一記單刀,東方門將葉鴻輝及時出迎解圍,終雙方踢成0:0。賽事有867人入場。

東方賽後6戰11分續排第2,落後榜首傑志1分,兩隊將於周五第二次「東傑大戰」再交手。飛馬5戰7分排第4。

昨日41歲生日的飛馬主教練郭嘉諾表示,在對手有主力中場迪高停賽等隱憂,賽前表明今仗搏3分,惜未能藉反擊得手只得一分,但說:「零比零賽事都可以很好睇,球迷若今晚沒入場,相信錯過了很多精彩片段,兩隊都有不少入球機會。」他又樂見有昔日天水圍飛馬的球迷重新入場。功臣梁興傑表示,撲出12碼後信心自然大大提升,雖未能取勝,但指能夠不失球也很重要。

