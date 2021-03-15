港超︱飛馬力戰搶得一分 門將梁興傑撲出辛祖12碼 阻東方返榜首 (22:36)

東方龍獅今晚（15日）港超主場迎戰天水圍飛馬，在射手辛祖射失12碼，以及多次攻門均被飛馬防線化解下，終雙方踢成0：0各得一分，東方亦錯失重返榜首機會。
傑志昨仗悶和標準流浪失分後，東方今晚在旺角大球場擺陣若全取3分，便可重返榜首。惟球隊有周五再鬥傑志的後顧，今仗作多個輪換調動，盧卡斯及林恩許先列後備，飛馬亦有東方借將劉學銘及胡晉銘因未能倒戈，由兩名森巴兵古安奴伙拍基斯扼守中路。
雖防線作多個變動，但飛馬今仗防守穩健，令東方3名鋒將，辛祖、艾華頓及費蘭度於半場都未能製造威脅攻門，半場互無紀錄。東方於換邊後60分鐘博得12碼，古安奴禁區內攔截辛祖射門落地時犯手球，但辛祖主射被飛馬門將梁興傑撲出。東方及後換入盧卡斯及林恩許加強攻力，但多次攻門均被梁興傑救出，辛祖完場前射門又中柱；飛馬亦多次反擊甚具威脅性，完場前達施華一記單刀，東方門將葉鴻輝及時出迎解圍，終雙方踢成0：0。賽事有867人入場。
東方賽後6戰11分續排第2，落後榜首傑志1分，兩隊將於周五第二次「東傑大戰」再交手。飛馬5戰7分排第4。
昨日41歲生日的飛馬主教練郭嘉諾表示，在對手有主力中場迪高停賽等隱憂，賽前表明今仗搏3分，惜未能藉反擊得手只得一分，但說：「零比零賽事都可以很好睇，球迷若今晚沒入場，相信錯過了很多精彩片段，兩隊都有不少入球機會。」他又樂見有昔日天水圍飛馬的球迷重新入場。功臣梁興傑表示，撲出12碼後信心自然大大提升，雖未能取勝，但指能夠不失球也很重要。
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If anyone is wondering why Aubameyang was disciplined for being late for the match today, this is him stuck in traffic at 12.04 in Muswell Hill! #ARSTOT pic.twitter.com/T3TlF1SX8f— Peter King (@iampeterking) March 14, 2021