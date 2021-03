英超︱阿仙奴打吡反勝熱刺 奧巴美揚遲到被貶後備 孫興慜傷出 (18:46)

有網民賽前上載圖片,聲稱奧巴美揚與座駕被困在一串車龍之中。有報道指他今次並非首次遲到,今季亦曾屢次違反防疫指引,但阿迪達賽後稱:「我們已處理今次事件,他對球隊仍然重要。」這名西班牙少帥亦首次領軍在北倫敦打吡獲勝,但兵工廠賽後仍排第10位。

相關報道:英超︱曼聯小勝韋斯咸鞏固前4 蘇斯克查:5將或復出征歐霸

熱刺則未能把握愛華頓及韋斯咸本周落敗,續排第7。翼鋒孫興慜更早段拉傷大腿,領隊摩連奴指在頻密賽程下,其肌肉受傷無可避免,但這名韓國隊隊長仍入選下周的日韓友賽名單。後備入替他的拉美拿以後腳妙射先開紀錄,但在球隊下半場落後時兩黃一紅被逐。

熱刺末段有哈利卡尼食詐糊及曾射中楣,未能平反敗局。惟阿仙奴上半場亦兩度中柱,才令熱刺不至更早反落後,摩帥約60分鐘就收起加里夫巴利及尼當比利,賽後暗批二人表現懶散:「我們當刻需要高速率,需要穆沙施素高與迪利阿里在中場協助。」

其他報道:法甲︱迪馬利亞突被換走 傳因家人被綁架 PSG爆冷不敵南特續居次

If anyone is wondering why Aubameyang was disciplined for being late for the match today, this is him stuck in traffic at 12.04 in Muswell Hill! #ARSTOT pic.twitter.com/T3TlF1SX8f— Peter King (@iampeterking) March 14, 2021