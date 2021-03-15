英超︱阿仙奴打吡反勝熱刺 奧巴美揚遲到被貶後備 孫興慜傷出 (18:46)

有網民賽前上載圖片，聲稱奧巴美揚與座駕被困在一串車龍之中。有報道指他今次並非首次遲到，今季亦曾屢次違反防疫指引，但阿迪達賽後稱：「我們已處理今次事件，他對球隊仍然重要。」這名西班牙少帥亦首次領軍在北倫敦打吡獲勝，但兵工廠賽後仍排第10位。

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熱刺則未能把握愛華頓及韋斯咸本周落敗，續排第7。翼鋒孫興慜更早段拉傷大腿，領隊摩連奴指在頻密賽程下，其肌肉受傷無可避免，但這名韓國隊隊長仍入選下周的日韓友賽名單。後備入替他的拉美拿以後腳妙射先開紀錄，但在球隊下半場落後時兩黃一紅被逐。

熱刺末段有哈利卡尼食詐糊及曾射中楣，未能平反敗局。惟阿仙奴上半場亦兩度中柱，才令熱刺不至更早反落後，摩帥約60分鐘就收起加里夫巴利及尼當比利，賽後暗批二人表現懶散：「我們當刻需要高速率，需要穆沙施素高與迪利阿里在中場協助。」

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