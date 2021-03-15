英超︱曼聯小勝韋斯咸鞏固前4 蘇斯克查:5將或復出征歐霸 (17:46)

曼聯在奧脫福球場面對韋斯咸，後者有大勇的連格因借用條款無緣倒戈，但賽前有現身與前隊友寒喧。紅魔縱有拉舒福特趕及傷癒掛帥，但球隊近期入球率欠佳，面對客隊死守，格連活特及拉舒福特多次攻門無功而還，戰至53分鐘才憑一次角球攻勢，藉韋斯咸守將奇治戴臣不慎頭槌誤擺烏龍，以1：0小勝，亦是曼聯連續4場聯賽零失球，賽後29戰57分續排次席，仍落後多踢一場的榜首曼城14分，但拋離少踢一場排第5的韋斯咸多達9分，進一步鞏固前4席位。

曼聯未來一周將先後作客征戰歐霸16強次回合對AC米蘭，以及英格蘭足總盃8強鬥李斯特城。領隊蘇斯克查也稱將迎接重要一周挑戰兩項錦標，並透露有5名球員將可復出，強陣出戰下仗賽事：「卡雲尼和馬迪爾都很有可能可對AC米蘭，或許還會有雲迪碧克及保羅普巴，迪基亞亦已完成隔離將會歸隊。」曼聯在主場首回合完場前被AC米蘭逼和1：1，在落後一記作客入球下，必須爭取入球。

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