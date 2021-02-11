意甲︱C朗戴帽吐烏氣破比利成就 稱故事未完暗示留效祖雲達斯（附精華） (17:13)

C朗在歐聯16強出局後淪為罪人，被批評對波圖一戰排人牆時轉身避波致失守，其後更屢傳將重返西甲加盟皇家馬德里。這名36歲葡萄牙國腳一直保持緘默，今晨作客卡利亞里終以表現反擊指控。開賽10分鐘便打破僵局，完半場前再添兩球進帳，其後雖曾起腳過高令卡利亞里門將卡格奴面部受傷，但球證未有判罰，終率軍以3：1輕取有基奧雲尼施蒙尼破蛋的主隊。

C朗職業生涯累積總入球達770球，超越巴西球王比利767球的成就，後者其後更在社交網道賀。禮尚往來向比利致敬的C朗，則解釋是要計算比利在非正式賽事的入球，因此至今時今日才承認打破比利的紀錄。面對連日來外界的指控，C朗未有正面回應，但卻暗示自己不會離隊：「我急不及待希望迎接下場賽事和另一紀錄！故事還未結束，未來就在明天，希望可以為祖雲達斯及葡萄牙隊奪取更多錦標！」

26戰得55分的祖雲達斯，賽後以1分落後同日主場0：1不敵拿玻里的AC米蘭，位列第3，距多踢1場的「一哥」國際米蘭仍有10分差距。主帥派路強調麾下在餘下賽事需積極搶分，又稱讚麾下在歐聯出局後反而增添動力：「C朗和所有人一樣，在歐聯出局後感憤怒，但卻將次轉化為動力，在場上表現出來。」

至於球員生涯曾效力AC米蘭的拿玻里主帥加度素，今晨率軍重返聖西路，並憑保列坦奴一箭定江山，以1：0小勝有列比錫領紅的「紅黑軍團」。AC米蘭主帥皮奧利承認歐霸16強作客曼聯後麾下感疲累，並寄望伊巴謙莫域等傷兵盡快復出。

其他報道：英超｜伊恩拿祖戴帽 李城5蛋贈錫菲聯 白禮頓搶分戰挫修咸頓凱旋

其他報道：新冠疫苗｜黃鎮廷稱將經體院接種科興 伍家朗陳浩源觀望 盼隔離措施配合