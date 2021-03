法甲︱迪馬利亞突被換走 傳因家人被綁架 PSG爆冷不敵南特續居次 (16:37)

PSG是役先憑迪馬利亞間接助攻達斯拿建功,領先上半場。惟球隊總監李安納度下半場一度神色凝重講電話,而鏡頭轉回比賽時,基利安麥巴比後場誤傳,南特前鋒高路梅安尼截球後入禁區起腳扳平。李安納度當時掛下電話,隨即與教練普捷天奴交談,而上周才續約兩年、是役表現不俗的迪馬利亞亦隨之被換出。普帥擱下球賽,陪同他走入球員通道,數分鐘後返回場區。

普捷天奴稱賽後才告訴其他球員有關爆竊案的資訊:「全失3分是會失望,但球隊上下不只關心輸贏,還有你現在已知道的事。」法媒《RMC Sports》起初雖引述會方稱,迪馬利亞的寓所經歷「暴力搶劫」,但與另一法媒《巴黎人報》再打聽警方消息,指「天使」妻兒雖然在場,但並未面對面遇見疑犯,只知一個夾萬被盜,損失數十萬歐元財物。被禁錮的疑是馬昆奴斯的父親及兩名女兒,因為其父被揮拳打傷胸部及頭部。PSG方面未解釋為何只收起迪馬利亞,而馬昆奴斯則踢足全場。 巴黎警方確認兩將的家人安全,正調查兩宗案件是否有關連。

賽事方面,PSG於70分鐘再失1球,最終主場反負南特1:2。客軍取得近20場僅第2勝,升上尾三。雖然PSG全失3分,但因為里昂日前和波,憑較佳得失球差續守法甲次席。榜首球隊里爾亦僅主場0:0悶和第4的摩納哥,只擴大領先優勢至3分,令4月3日PSG主場對里爾一仗成為爭標關鍵戰,兩軍將在周四凌晨的法國盃16強先交手。

SITUAÇÃO GRAVE EM PARIS!

Leonardo recebeu a informação durante o jogo: algo grave acontecia naquela hora. Chamou o técnico Pocchetino no meio do jogo e deu o recado.



Di María foi substituído.



Ao que tudo indica, a família do jogador está sob sequestro e sua casa foi assaltada! pic.twitter.com/ZVf5E7Aq9G— 🇫🇷🏆 Filipe Frossard Papini (@FilipeDidi) March 14, 2021