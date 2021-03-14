英超︱伊恩拿祖戴帽 李斯特城5蛋贈錫菲聯 白禮頓搶分戰挫修咸頓 (23:54)

李斯特城此役有莊尼伊雲斯傷癒復出鎮守中路，但中前線續缺占士麥迪臣及哈維班尼斯，攻堅責任落在占美華迪和伊恩拿祖身上。李城上半場佔盡上風，控球權既有七成，7射3中更遠勝錫菲聯的零攻門。

12分鐘，李城進攻中場艾約斯佩雷斯接應左路傳中頭槌攻門中柱彈出。18分鐘，華迪禁區右路起左腳勁射，但被錫菲聯門將蘭斯達爾及時封阻。39分鐘，李城以清脆俐落的攻勢打開紀錄。華迪左路接應直線妙傳後傳中，伊恩拿祖伏兵城下輕鬆射入，並以這入球領前上半場。

李城下半場有列卡度彭利拿由馬克艾拜頓入替，後者於64分鐘當間接入球功臣。他在球隊一次快速反擊，為艾約斯佩雷斯貢獻助攻射入。69分鐘，華迪複製首個入球攻勢，再次左路傳中予伊恩拿祖射成3：0，而後者又在78分鐘命射得手，加上錫菲聯後衛艾芬安柏度被華迪逼得在80分鐘擺烏龍，終令李城以5：0大捷。錫菲聯賽後28戰續得14分，落後尾四的紐卡素14分，護級形勢危危乎。

白禮頓則藉後衛李維士鄧克及中場李安度杜沙特，分別在16和56分鐘建功，作客以2：1挫由查阿當斯在27分鐘扳平的修咸頓，以1分反壓紐卡素升上尾五，修咸頓賽後29戰續得33分，多尾三的富咸7分。

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