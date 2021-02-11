新冠疫苗｜黃鎮廷稱將經體院接種科興 伍家朗陳浩源觀望 盼隔離措施配合 (21:53)

體院主席林大輝今日宣布可為500名全職運動員安排接種疫苗，提到港隊在上屆奧運獲34個資格及28個殘奧資格，但目前只鎖定22個東奧及11個殘奧席位，稱「仍未達標」。由於港將近日準備陸續出國再爭入圍，林大輝認為打疫苗更有效保護運動員，故安排本月22日起開始接種，但屬自願性質。

港羽一哥伍家朗得知消息後，稱先抱觀望態度，不會急於立即接種：「睇定啲先，距東奧仍有時間，視乎其他運動員打完兩款疫苗的反應，再考慮和衡量。」家朗今年1月赴泰國比賽3周，但返港後須在酒店隔離3周，當時大嘆浪費時間和影響狀態，今日談及疫苗時表示：「如果打疫苗可豁免強制隔離，才是大家最希望的事，亦是主要考慮因素之一。」

林大輝提到精英運動員年輕力壯，相信對疫苗的不良反應或敏感機會較小，但勢將歷史性打入東京殘奧的陳浩源，認為疫苗對殘疾運動員來說「問題複雜」，因各人身體狀况特殊，需更多醫學意見才能決定。他亦關注回港可否豁免或放寬隔離日數，稱：「如果打了疫苗仍須隔離，會減卻出國比賽意欲。比賽是為準備東奧，但對我這個年紀的運動員，長時間困在酒店得不償失。之前將訓練器材搬到酒店，但心肺功能和球感仍受影響。」

相關報道：新冠肺炎｜體院下周安排全職港將接種疫苗 強調屬自願性質

已為港奪得東奧乒乓球男單、男團及混雙資格的黃鎮廷，則決定接種科興疫苗。他表示：「之前和體院醫生討論，對方沒說哪款好，但自己一直關注疫苗到港的新聞，兩款都了解過，會選擇科興，希望盡快打完令身體有抗體。」

港協暨奧委會副會長兼體院董事霍啟剛在facebook撰文，稱疫苗能為運動員提供多一層保護，又表示會和國際奧委會保持聯繫，港協亦將討論出隊安排，以確保運動員團隊的安全。

其他報道：港超｜傑志鬥流浪掛紅旗 678人見證和波失分 朱志光認球員欠耐性

其他報道：英錦標｜沙福特城挫樸茨茅夫首封王 加利仔等4曼聯名宿見證