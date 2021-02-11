港超｜傑志鬥流浪掛紅旗 678人見證和波失分 朱志光認球員欠耐性 (20:12)

傑志在青衣運動場作客流浪一仗紅旗高掛，代表因疫情只可開放最多一半觀眾席下「爆滿」，共678人入場，亦有不少球迷在場外的天橋遙距觀戰。主隊隊長林嘉緯和盧均宜擔正倒戈舊東家，「藍鳥」則續遣前兩輪入3球的「黑山伊巴」丹恩奴域掛帥。流浪初段攻擊佔優，中堅基藍馬35分鐘在禁區邊踢跌丹恩奴域，球證判禁區外罰球，鞠盈智直射被奧利斯撲走。10分鐘後，丹恩奴域接應安永佳左路傳中，起腳逃不過奧利斯十指關，半場互交白卷。

傑志易邊後換入賓紀文、何振廷和加維蘭，賓紀文在80分鐘射中楣，加上流浪門將奧利斯左飛右撲，最終僅以0：0賽和流浪。傑志以12分續居首，次席的東方落後兩分，明晚擊敗天水圍飛馬即升榜首。

傑志領隊朱志光表示對手打法消極，認為麾下處理時稍欠耐性。而流浪主帥招重文稱取得一分是賽前最低要求，滿意球員防守和紀律性均有進步，不再被對手「撳住嚟打」，又稱賽前預料傑志多高空攻擊，故特意遣較高大的奧利斯把關。

至於愉園在深水埗運動場迎晉峰，戰至下半場補時1分鐘換入莫漢睿，但這名18歲小將5分鐘後侵犯茹子楠，晉峰獲判12碼，由艾拔簡勞操刀中鵠，以1：0絕殺「快活谷」，結束聯賽四連敗，取得升班後首個3分，並是今季各項賽事首勝。

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