英錦標｜沙福特城挫樸茨茅夫首封王　加利仔等4曼聯名宿見證（有片） (21:12)

沙福特城2014年獲數名曼聯名宿入主，之後5年四度升班，上季英乙排第11名，更在上季英格蘭聯賽錦標坐亞望冠，卻因新冠病毒疫情嚴峻，押後至今晨爭標，在溫布萊球場閉門挑戰英甲球隊樸茨茅夫。這支在英乙暫排第9的球隊與樸茨茅夫激戰120分鐘後打和0：0，以互射極刑決勝負。

樸茨茅夫首兩輪「宴客」後入回兩球，但沙福特城連入4球以4：2勝出。沙福特城在英錦標守力尤其出眾，總計由分組賽至決賽7仗，不計互射12碼只失1球。曼聯前隊長堅尼現場見證沙福特城取得首個錦標，據報49歲的他有意回巢執教蘇超球隊些路迪。

他球員生涯於2005年離開曼聯加盟些路迪，翌年為該隊贏得蘇超及蘇格蘭聯賽盃「雙料冠軍」後掛靴，2006年在新特蘭展開教練生涯，3年後任葉士域治領隊，並於2013至19年先後當愛爾蘭隊、阿士東維拉及諾定咸森林助教。若堅尼最終取代連儂成為些路迪領隊，下季很有機會與今季重奪蘇超冠軍的格拉斯哥流浪主帥謝拉特交鋒。堅尼與利物浦名宿謝拉特過往球員時代在英超交手9次，同取得4勝1和4負的成績。

另外，今季英格蘭聯賽錦標決賽於香港時間今晚11時開戰，由英乙球隊燦美爾挑戰英甲的新特蘭。

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