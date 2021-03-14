新冠肺炎｜體院下周安排全職港將接種疫苗 強調屬自願性質 (16:31)

林大輝偕體院院長李翠莎、副院長蔡玉坤見傳媒，宣布獲政府當局通知，可安排精英運動員優先接種疫苗。500名全職運動員，以及500名教練和職員本月22起在體院注射疫苗，可自行決定是否接種，以及接種科興或復必泰疫苗，安排不包括兼職學生運動員；體院醫療團隊會為運動員事先檢查和諮詢，讓他們了解風險。林大輝強調疫苗安排屬自願性質，站在管理層角度則鼓勵運動員接種，醫學專家小組亦認為有必要性和重要性。

林大輝認為，疫苗較戴口罩、保持社交距離等防疫措施更有效保障運動員，因此上周往北京出席全國人大和全國政協會議（兩會）時，向公務員事務局長聶德權多次提出要求，昨日獲通知可為運動員安排，明天開始通知運動員。問及運動員意願時，林大輝稱昨日遇到已為港奪得東京奧運乒乓球男單、男團及混雙資格的黃鎮廷，對方主動詢問何時可打疫苗，因此相信運動員有打疫苗的意願。

各項目港將近日陸續準備出國爭取東奧資格，但由外國回港須強制隔離21日。林大輝表示，暫未聽到有關接種疫苗後可獲豁免的消息，但希望政府可為體院運動員安排便利措施。

剛獲發男子職業賽外卡的桌球港將吳安儀，表示暫未獲知相關安排，會在下周與教練商討，由對方安排。她表示，待職業桌球壇訂出下季時間表，便會與教練商討比賽計劃，預計會有更多時間留在英國。

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