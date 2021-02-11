NBA︱紐約人名宿伊榮返母會主場被保安阻攔 「我的榮休球衣還在嗎？」 (22:10)

紐約人名宿伊榮近年任教NCAA球隊喬治城大學成績不俗，日前更在所屬的大東區聯盟殺入4強，將在下周日出戰決賽，爭冠以出線全國季後賽。由於該場4強剛好於紐約人主場的麥迪遜廣場花園舉行，伊榮抵達母會主場領軍出戰下，卻有保安未有認出這名八、九十年代風靡紐約籃壇的當家球星，令他深感尷尬。伊榮今接受傳媒訪問時主動抱怨：「我有件事很想說，我一直以為這裏是我的家，結果回家時卻被陌生人攔下來查看證件，真的不是味兒。」他又苦笑道：「這麼多年來，沒有人在這裏不認得我，這真令我疑惑，很想打電話給杜倫（紐約人班主兼場地擁有者），問問他『我的榮休球衣還掛在麥迪遜廣場花園嗎？』」

另外，邁阿密熱火後備中鋒美耶斯利安納日前參與由自己投資成立的電競隊「FaZe Clan」比賽時，於直播期間突然講出帶有歧視猶太人的字眼「Kike」。事後他雖為事件公開道歉，但仍被贊助其電競隊的遊戲直播公司「ORIGIN PC」中止合約，並被聯盟罰款5萬美元（約38.8萬港元）及停賽一周。雖然他已因傷提早收咧，但其間他仍不得參與球隊事務，包括進出任何訓練設施，並需參加尊重多元文化教育課程。

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