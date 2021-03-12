港超︱理文簽前港超神射手洛迪古斯 填補尼迪利掛靴離隊空缺 (21:11)

現年30歲的西班牙籍前鋒洛迪古斯，於2016年來港發展，過去4季共為東方及傑志攻入47球，並與盧卡斯並列成為2018/19年球季港超神射手。在2017年東方首戰亞冠分組賽，主場1：1打和日職勁旅川崎前鋒，正是洛迪古斯射入的12碼，協助香港球會取得亞冠首個入球兼歷史第一分。不過他上季疫情期間因未能與傑志在減薪問題達成協議，最終提早解約，今季初曾到升班馬晉峰跟操，之後一度返回祖家西班牙。理文表示，在前首席射手尼迪利決定掛靴返回法國後，經研究後決定斟介洛迪古斯，雙方一拍即合，現已完成隔離及參與球隊操練，並完成球員註冊，將是他第5年征戰港超。

理文於明午3時港超在將軍澳運動場主場對冠忠南區，不過主教練陳曉明確認，洛迪古斯因未完成工作簽證，暫未能候命。南區上仗以0：5大敗給東方龍獅後已跌至第7位，主教練列文承認球隊上仗犯錯太多，冀透過今仗改善表現。而早前受傷的兩名外援史提芬彭利拿及川瀨浩太已復操。

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