歐霸16強︱阿仙奴首回合挫奧軍 奧迪加特開齋 「這裏有家的感覺」 (17:40)

上屆於歐霸32強被奧林比亞高斯淘汰的阿仙奴，今季冤家路窄，在16強再次面對這支希臘班霸。該會有1月才被阿仙奴放棄的中堅「柏柏」柏柏斯達夫普路斯，以及前法國國腳華布拿助陣。不過攻勢佔優的阿仙奴於34分鐘憑奧迪加特於禁區外一記「冷箭」，射破對手門將十指關先開紀錄，亦是這名皇家馬德里借將自1月加盟以來的處子入球。

換邊後，奧軍更多利用前場壓迫下，終在58分鐘獲得回報，前鋒艾阿拉比藉阿仙奴後場傳送時，搶走丹尼施巴路斯的腳下球後遠射扳平。其後雙方拉据多時，阿仙奴戰至79分鐘藉一次角球攻勢，由中堅加比爾馬加希斯頂入再度領先，6分鐘後由後備入替的防守中場艾利尼再施「冷箭」建功奠勝，以3：1先贏首回合，且取得3個作客入球，晉級形勢大好。奧迪加特表示：「由我來到這裏的第一天起，已有像在家的感覺，大家關伙很好，即使有時在場上會有失誤，甚至導致失球，但彼此沒有太多怨言，反而是團結一致繼續爭勝，因此我對球隊的未來是樂觀的。」

另外，阿仙奴北倫敦死敵熱刺，今晨於歐霸16強首回合憑射手哈利卡尼包辦兩入球，主場以2：0輕取克羅地亞班霸薩格勒布戴拿模。

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