歐霸16強︱曼聯首回合遭AC逼和　迪亞路開齋馬迪爾傷出　蘇斯克查認晉級有難度 (16:32)

曼聯今仗有卡雲尼及拉舒福特因傷避戰，蘇斯克查續由安東尼馬迪爾掛帥，從後支援是格連活特、丹尼爾占士及般奴費南迪斯。曼聯上半場的黃金入球機會落在中堅哈利馬古尼身上，他於39分鐘後上離門僅兩碼射門中柱。馬迪爾上半場觸傷臀部，下半場由阿密特迪亞路入替，這名18歲新兵翼鋒於50分鐘接應「般費」直線高波，背着龍門乖巧頂頭槌笠死AC米蘭門將安東尼奧當拿隆馬打開紀錄，亦是他首次為一隊建功。

AC其後加強攻力，總計全場13射5中，遠勝7次攻門兩次中框的曼聯。AC終在補時兩分鐘藉守將卡積亞接應角球頂入，扳平1：1完場，也是AC自2005年2月以1：0勝出後，首次作客奧脫福不敗而回。

蘇斯克查對被逼和相當失望，並說：「我們知道次回合需凱旋，或者是打和2：2。這顯然是難事。」他又稱希望將做臀部掃瞄的馬迪爾傷勢不致太嚴重，並認為拉舒福特後日英超上陣鬥韋斯咸機會不大，但希望福仔下周四次回合作客AC時可披甲。另外，曼聯過去8次歐戰首回合主場不勝下，有6次最終出局。

其他新聞：足球︱馬拉當拿死因引發數百球迷上街示威 E沙拿家屬起訴兩球會

其他新聞：網球丨費達拿相隔13個月復出報捷 羅比夫未打一場先闖4強