網球丨費達拿相隔13個月復出報捷 羅比夫未打一場先闖4強 (19:28)

費達拿去年右膝兩度施手術，休養13個月後，今日在訓練基地所在的多哈復出，於卡塔爾公開賽16強登場。這名世界第6球星面對排名低22位的伊雲斯，被扳平盤數後，決勝盤以7：5奠勝，歷時2小時25分鐘，他將在8強面對格魯吉亞球手巴士拿舒夫利（Nikoloz Basilashvili）。

不過，費達拿去年1月戰畢澳網後因傷休戰，未曾在疫下作賽，因此今仗才首次接觸防疫新例，他亦坦言未習慣：「我總忘記很多事，像一直想拿毛巾，但礙於新規矩他們不能提供，令我感覺離開的時間比實際上更久。」

位列賽事頭號種子的堤安姆，亦以盤數2：1過關。而3號種子羅比夫，繼次圈對手加斯基特（Richard Gasquet）因傷棄戰後，明日16強對手富素域斯（Marton Fucsovics）亦退賽，連同首圈輪空，令周一在鹿特丹錦標賽封王的羅比夫，飛抵多哈後，在男單未落場已率先闖4強。

其他報道：F1丨法拉利新車亮相 拉花被嘲像嘔吐物 陸奇尼：睇唔慣

其他報道：亞冠｜泰國落實主辦東亞3組 傑志無緣在港出賽 賽事延6月或礙港足備戰