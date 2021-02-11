歐霸16強︱阿仙奴征奧軍遇舊將「柏柏」　傳曼聯射手卡雲尼6月投小保加 (23:23)

曼聯vs.AC米蘭 now643台、有線616/656台、myTVSuper303台 周五凌晨01：55直播

奧林比亞高斯vs.阿仙奴 now643台、有線616/656台、myTVSuper303台 周五凌晨04：00直播

熱刺vs.薩格勒布戴拿模 now644台、有線601/661台周五凌晨04：00直播

32歲的柏柏斯達夫普路斯，於兩個月前被阿仙奴領隊阿迪達放棄，之後他與奧林比亞高斯簽約兩年，隊友葡萄牙籍翼鋒布馬說：「他已告訴我們有關阿仙奴的一切，沒有人比他人更清楚了。當然，我不會向外披露任何消息。這是他和我們的秘密。」這名26歲燕豪芬借將又指出，「柏柏」既曾效力阿仙奴、多蒙特和AC米蘭等大球會，已證明是一名經驗豐富的球員，「他在這裏對球隊是好事，我肯定他對迎戰阿仙奴有很大的助力」。

阿仙奴的下周日英超對手宿敵熱刺，則將在明晨迎戰薩格勒布戴拿模，主帥摩連奴的執教生涯已達988場，如無意外，季內將出現第1000次領軍，故此他盼望以一個冠軍來贈慶，可是他賽前坦言，過去大半個月貢獻6個入球和3次助攻的翼鋒加里夫巴利，始終未能踢足全場。

至於將迎戰AC米蘭的曼聯，前鋒卡雲尼勢因傷避戰，據報這名烏拉圭國腳已與阿根廷班霸小保加扯上關係，該南美國家傳媒《TyC Sports》更報道，卡雲尼已向年初轉會小保加的前曼聯後衛馬高斯盧祖打招呼，稱「我將在6月與你一起」。

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