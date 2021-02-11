歐聯｜拿華斯阻巴塞演奇蹟 「美C」16年來首無緣8強 PSG偕利物浦過關 (16:39)

首回合落後1：4巴塞昨到訪PSG末能上演奇蹟，美斯雖射入遠程世界波扳平，但其後操刀12碼宴客，巴塞次回合僅賽和1：1，兩回合計慘負2：5，14年來首度未能躋身作聯8強。兩大球星美斯和C朗，自2004/05球季後首度雙雙無緣8強，被外媒形容為「一個時代的終結」。

PSG昂首晉級，是役交出10次撲救的門將基羅拿華斯功不可沒。巴塞全場20射11中，全靠拿華斯連番神救，當中包括擋下美斯的12碼，他賽後將此撲救獻給近日丁父憂的隊友沙治奧域高。

利物浦同晚在主場再以2：0輕取RB萊比錫，兩回合計大勝4：0過關。穆罕默德沙拿開紀錄，沙迪奧文尼亦結束一個月入球荒，為高普取得掌帥後第100個歐聯入球，而堤亞高艾簡達拿今仗交出上佳表現，高普稱足以反擊近日對這名中場的批評：「關於堤亞高令利物浦表現下滑的言論，都是垃圾話。」

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