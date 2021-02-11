亞冠｜泰國落實主辦東亞3組 傑志無緣在港出賽 賽事延6月或礙港足備戰 (15:47)

今年亞洲賽有3隊港超參加，傑志繼2018年再次直入亞冠分組賽J組，對手暫定為中超的廣州隊、泰超的泰港及附加賽3隊中，日職大阪櫻花、澳職墨爾本城及緬甸撣邦聯之勝方，東方龍獅及理文則戰亞協分組賽J組。今季亞洲賽因應疫情由主客制再次改為賽會制舉行，香港足總早前獲港府支持下，已向亞洲足協申請主辦兩項盃賽相關兩組，本月初先落實獲得亞協盃J組的主辦權。

早前報道指，香港主辦亞冠J組最大競爭對手，是對手之一泰超球會泰港所在的泰國。J組原定對手中超的山東泰山被取消資格，以及上季中超冠軍江蘇隊勢散班退賽，令除了泰港及F組的巴吞聯，另一隊泰超拉查布里亦有機會由外圍賽直入分組賽，3隊泰超參賽令泰國主辦本錢大增。

亞洲足協今午表示，經審視各申請地出入境便利程度、檢疫限制以及衞生等條件後，落實由泰國主辦亞冠F、G及J組，H及I組的比賽地點待定。此外，亞協表示考慮到東亞地區疫情下的旅遊限制及隔離政策，亞冠東亞區5組由原定下月21日至5月7日，順延至6或7月舉行，外圍賽及附加賽亦會推遲，確實日期再作公布。西亞區賽事則維持4月中展開。

此外，6月上旬適逢國際賽周，港足需出戰餘下3場世界盃亞洲區外圍賽，加上港超暫定6月底才完季，亞冠延期後或跟傑志季尾聯賽撞期，甚至影響港隊徵召「藍鳥」球員備戰。傑志總教練朱志光說，對未能在港主場出戰亞冠感可惜：「沒有主場的香港球迷支持，加上作客因素及泰國在6至7月天氣炎熱，比賽形勢會蝕底很多。」他建議，在4月沒亞冠賽事後，足總可嘗試以港超賽程填補檔期，爭取提早完季，並相信在亞洲多國都需出戰亞冠下，世盃亞洲區外圍賽或會配合而再延期。

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