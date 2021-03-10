港超︱丹恩奴域奠勝領傑志挫東方 球迷激鬥險衝突 入場人數寫今季新高 (22:25)

大戰當前，雙方球迷在賽前已為氣氛升溫，傑志打氣團表明會留守慣常使用的第28段看台，而非主隊東方安排的第9至11段看台，東方打氣區正於鄰近的第26段看台，令兩隊球迷均坐在界限街看台，只有一個出入口之隔，打氣聲互不相讓及隔空罵戰，更有傑志狂熱球迷走入東方球迷區踩場，欲拉扯對方橫額，一度要由傑志及足總職員阻止，才未釀成球迷衝突。

賽事方面，雙方均以最強陣容出戰，賽前榜首的東方有辛祖、盧卡斯、費蘭度及林恩許4名傑志舊將倒戈，傑志則有「黑山伊巴」丹恩奴域首次正選，聯同移任左翼的年輕前鋒安永佳攻堅。

上半場傑志控球比率較多，但鮮有攻門能夠威脅東方門將葉鴻輝為首的防線，丹恩奴域亦只有一次射門未中目標，反觀東方數次埋門更具威脅，半場互交白卷。

換邊後開始下微雨，傑志於64分鐘打破僵局，丹恩奴域在敵方禁區混戰中門前射入，為「藍鳥」領先1：0，這名39歲韓職舊將於80分鐘被換出，上陣3場入3球。東方傾力反撲，但84分鐘再受打擊，中場大將迪高兩黃一紅被逐，最終傑志以1：0小勝尾段10人應戰的東方，賽後5戰11分，以1分優勢反壓東方升榜首。

復賽後因防疫措施，每場比賽只限入座率50%，今場在非假日晚上舉行，但仍吸引2813人入場；去年11月傑志對理文有1775人入場，今仗較停賽前最多球迷一場多出逾1000人。

傑志主教練朱志光表示，閒日仍吸引逾2000人入場感意外，並笑言對手有不少舊部下，有像踢隊內分隊賽感覺。他解釋，在羅拔圖受傷下，因而重新註冊杜馬思，並在今場正選保持不失。另他透露，預定下月底舉行的亞冠分組賽，有機會延期舉行。

東方主教練李志堅稱，賽事從觀賞角度固然精彩，但賽事關鍵是減少犯錯，承認麾下所失一球是頗大失誤，否則對方不易取勝。雖然落敗，但他為今仗場內氣氛欣慰：「如果本地賽事經常都可以這樣就好了。」

對於再次入球做功臣，丹恩奴域表示：「上場我說過希望做得更好，今仗的確有很多攻門機會和射門，而且這是我長時間休戰後首次踢足全場，所以很高興。」他說，知道這是重要一仗，對雙方球迷有重大意義，會努力協助球隊維持榜首。

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