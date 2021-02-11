歐聯︱巴塞新會長親征巴黎 名宿佐迪告魯夫傳向中超隊請辭 回巢任體育總監 (20:48)

巴黎聖日耳門vs.巴塞隆拿 now643台、有線616/656台、myTVSuper303台 周四凌晨04：00直播

西班牙傳媒廣泛指拿樸達當選後，已接洽與深圳隊仍有1年合約的小告魯夫，希望他出任巴塞體育總監，對方已在今日請辭。中國《澎湃新聞》亦稱，僅執掌深圳半季的小告魯夫，合約中有免費解約轉投巴塞隆拿的條款。輿論普遍認為，這有助巴塞挽留今夏約滿的球星美斯。

美斯去留的另一因素將是巴塞今季戰績，3周前的歐聯16強首回合，巴塞主場1：4大敗予PSG，因為作客入球優惠條例，今仗赴法國需最少攻入4球才能晉級，即使敵鋒尼馬未能倒戈亦難度極高。有份隨隊的拿樸達據報把握時間，與暫代會長Carlos Tusquets商討交接安排，及獲悉巴塞的負債、轉會工作現况。報道稱球會即將與翼鋒奧士文尼迪比利及青訓莫里巴續約。

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利物浦vs.RB萊比錫 now644台、有線601/661台 周四凌晨04：00直播

英超的利物浦則在匈牙利布達佩斯中立場，「主場」對德甲的RB萊比錫，紅軍首回合領先2：0。

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