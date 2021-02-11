歐聯丨C朗誤判累祖雲出局  卡比路轟不可原諒 夏蘭特破紀錄領多蒙特入8強 (11:48)

首回合作客輸1：2的祖雲達斯，回歸主場迎波圖，但19分鐘先失守，被沙治奧奧利華拉射入極刑。祖雲易邊後有費達歷高基艾沙梅開二度，上半場為客隊博得12碼的達利美，則在54分鐘兩黃一紅被逐，大部分時間踢少一人 。兩軍需加時分勝負，奧利華拉於加時下半場處理罰球，射地波得手，即使104秒後被敵軍的拉比奧特頭槌破網，總比數戰平4：4，但波圖仍憑作客入球淘汰對手，取得跨季14仗作客首勝。

「斑馬軍團」連續兩屆無緣8強，C朗在加時階段防守罰球時擰轉身背向皮球，皮球剛好穿過他雙腳入網，失去關鍵性的「作客入球」，令這名球星成眾矢之的，被球會名宿兼前帥卡比路炮轟是「不可原諒的錯」，又不滿派路讓「怕波」的球員排人牆；派路則稱球員判斷錯誤：「之前從未有人轉身避波，他們或覺得離球門很遠，沒有威脅。」

同晚另一場16強次回合，艾寧夏蘭特梅開二度，助蜜蜂軍團總比數一度領先5：2，雖然西維爾亦有安尼斯利起孖追成2：2，兩回合計仍以4：5出局。夏蘭特成歷來最快取得20個歐聯入球的球員，以14場改寫熱刺射手哈利卡尼的舊紀錄（24場），亦是賽事首人連續4場入兩球或以上，現以10球領前射手榜。對於紀錄，這名風頭躉稱：「我很累，但順利打入下一圈就好。」

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