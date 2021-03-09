歐聯︱祖雲達斯半季蝕10億 意媒：鬥波圖出局或促使C朗離隊 (21:17)

祖雲上月公布單是前半季，球會已損失1.137億歐元（約10.5億港元）。意媒《轉會窗》（Calciomercato）稱最先被出售的，會是非必然正選且有價有市的保羅戴巴拿。至於C朗雖已36歲，但年薪高達8500萬歐元（約7.84億港元），合約明年到期。Goal.com亦稱，由於球隊今季戰績倒退，假如歐聯亦早早出局，C朗或樂意尋找另一支可衝擊歐聯冠軍，且可助他爭取金球獎的球隊。

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至於周三凌晨因傷缺陣的迪歷特，《轉會窗》稱會方已告知經理人拉奧拿，表示無意出售這名荷蘭隊新星。首回合落後1：2的祖雲，是役對波圖同樣有丹尼路雷斯停賽，賓坦古亞感染新冠病毒，齊齊缺陣。他們近期陷中堅荒，近3場聯賽均需翼衛阿歷士辛度客串中堅，翼鋒貝拿迪施治退任邊後衛，但基亞連尼與邦路斯據報可復出。

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