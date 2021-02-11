英超丨杜曹領車路士11場不敗創紀錄 韋斯咸壓拖肥升第5 莫耶斯誓踢歐聯 (12:25)

英超前六之爭繼續激烈，車路士今晨（9日）藉中場夏維斯交出表現，主場以2：0輕取愛華頓。杜曹掌帥「車仔」續不敗，首5仗主場不失球亦創英超歷史，賽後以50分排第4，後有多隊追兵。「拖肥」被同晚贏波的韋斯咸壓過，跌至第6，但亦僅落後第5的「鎚仔幫」2分。
今仗輪換擔正的夏維斯，先在31分鐘起腳逼得敵軍中堅賓葛菲特「擺烏龍」，易邊後初段破網，但經視像裁判（VAR）審視後，因犯手球判入球無效。夏維斯再於65分鐘單刀被比克福特撲跌，被判12碼，佐真奴費路操刀中鵠，鎖定2：0勝局。藍戰士賽後以50分排第4，追至落後第3的李斯特城3分，但未拉開和後面數隊的分數，較第7的熱刺只多5分。
杜曹上任後於各項賽事11場不敗，為車仔歷任新帥第三佳，首5仗聯賽主場力保不失，既創英超歷史，亦是球隊6年來首次。門將艾度亞文迪期間有7場不失球，為歐洲五大聯賽同期最佳。杜曹賽後盛讚夏維斯有能力主導進攻比賽：「我很高興，他沒有辜負我們的信任。他完全有能力在進攻上擔當主導角色，亦已追上步伐。」
同晚贏波的還有韋斯咸，主場以2：0輕取兩度「食詐糊」的列斯聯。連格21分鐘主射極刑被撲出，補射得手，這名曼聯借將加盟不足6周，6仗已入4球，為此前在紅魔38場的總和。
奇治戴臣7分鐘後埋齋，助韋斯咸主場三連勝，以2分優勢力壓愛華頓升第5。主帥莫耶斯揚言劍指歐聯席位：「當我們跌出前四，我很失望。我不會斷言一定做到，但為什麼我們不能佔一席位，然後看看能達成甚麼？只要在聯賽榜前半頁完成，對韋斯咸而言已是成功賽季。」列斯聯今季英超五度到訪倫敦球隊，悉數落敗，以35分排第11。
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