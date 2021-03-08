英超｜車路士愛華頓爭做「四哥」　杜曹送高帽　肥安：有力一戰 (22:59)

車路士vs.愛華頓 now621台 周二凌晨02：00直播

韋斯咸vs.列斯聯 now621台 周二凌晨04：00直播

車路士目前27戰得47分，多少踢1場的愛華頓1分，若「藍戰士」主場勝出，便可鞏固前四排名，落後第3位李斯特城也會縮窄至3分。杜曹知道愛華頓「善者不來」：「愛華頓是一支非常有實力的球隊，他們體能非常好，隊中球員很有天賦，其中前鋒把握入球力強，有一個危險人物『十號仔』占士洛迪古斯，經驗豐富的球員大不乏人，還有一個超強領隊。」杜曹特別提及安察洛堤是一個擅於帶領球隊順着強勢爭取成績的主帥，故此，杜曹認為這將會是一場可觀的比賽。

安察洛堤則稱占士洛迪古斯勢續因傷難上陣，但中場湯姆戴維斯有望復出，協助球隊爭取英超四連捷。「肥安」說：「己隊改進了，已對所做的事有更深了解。挫敗利物浦是關鍵的，它增強球員的信心和信念。眼前是另一場硬仗，車路士是實力份子，但我們有力一鬥。」若愛華頓全取3分，將會是自1978/79年球季以來，首次在頂級聯賽雙殺車路士。

其他報道：桌球丨吳安儀獲發兩年男子職業巡迴賽外卡

其他報道：中甲丨北京橙豐財困料日內解散 陣中前港超兵利安高投廣州城